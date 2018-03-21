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С банков предложили взимать по 200 руб за опознание клиентов по лицу‍


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министерство связи выступило с предложением установить для банков платуза каждое результативное обращение к единой биометрической системе (опознавание клиентов по лицу) в размере 200 рублей, отмечается в проекте приказа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых документов.

Планируется, что плату будут взимать только в случае, если предоставленные банком биометрические данные клиента совпадают с теми, что уже содержатся в системе.

Половина средств от платы оператор системы - "Ростелеком" - будет перечислять в тот банк, который первым внес в систему информацию о клиенте.

Как отмечается в сопроводительной записке к проекту, размер платы рассчитывался ведомством с учетом фактических расходов кредитных организаций на инфраструктуру для сбора биометрических данных, а также издержек оператора на создание единой платформы при учете ее окупаемости за срок в 8-10 лет.

Приказ вступит в силу 30 июня текущего 2018 года, следует из проекта документа.

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