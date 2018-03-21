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Telenor продает PPF Group активы в Центральной и Восточной Европе за 2,8 млрд евро


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Норвежский телекоммуникационный гигант Telenor договорился о продаже своих активов в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) инвестиционной группе PPF Group за 27 миллиардов шведских крон (2,8 миллиарда евро), говорится в сообщении шведской компании.

Сделка включает в себя мобильный бизнес Telenor в Венгрии, Болгарии, Черногории и Сербии, а также сервисную компанию Telenor Common Operation. Она должна получить одобрение регуляторов, ее завершение ожидается в третьем квартале текущего года.

Telenor отмечает, что на бизнес в ЦВЕ пришлось примерно 9%, или 11,8 миллиарда норвежских крон (1,5 миллиарда долларов), общей выручки Telenor Group и 8%, или 4,1 миллиарда норвежских крон (532,3 миллиона долларов), EBITDA компании в 2017 году. В регионе у Telenor более 9 миллиона клиентов и около 3,5 тысячи сотрудников.

"С продажей активов в Центральной и Восточной Европе мы делаем важный шаг в упрощении и фокусировании портфеля Telenor в регионах, где мы видим самый сильный потенциал для создания стоимости. После этой сделки Telenor будет будет работать в области интегрированной фиксированной и мобильной связи в Скандинавии и будет занимать стабильное положение на рынке мобильной связи в Азии", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора Telenor Group Сигве Брекке (Sigve Brekke).

Telenor работает на рынках телекоммуникационных услуг Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии.

PPF Group N.V. зарегистрирована в Нидерландах и является головной холдинговой компанией инвестиционной группы PPF, одной из крупнейших в странах Центральной и Восточной Европы. Группа PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, страхование, ритейл, недвижимость и сельское хозяйство. PPF работает в Европе, Азии и Северной Америке.

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