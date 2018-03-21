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Минфин разместил ОФЗ двух серий на 30 млрд руб при спросе в 90,16 млрд руб


Облигации / Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 миллиардов рублей при совокупном спросе в 90,16 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,21% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,13% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,2466% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,12% годовых. Спрос - 60,751 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 101,75% от номинала, доходность по цене отсечения - 6,56% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,7816% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,55% годовых. Спрос - 29,409 миллиарда рублей.

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