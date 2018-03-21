Основатель Twitter: Биткоин станет единой мировой валютой

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин может стать единственным платежным средством в мире в будущем, считает создатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси.

"Мир в конечном итоге будет пользоваться единственной валютой, в интернете будет одна валюта. Я думаю, что это будет биткоин", - сообщил Дорси в интервью лондонскому изданию The Times.

Дорси - американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, создатель социальной сети Twitter и платформы для обслуживания кредитных карт на мобильных устройствах Square. Дорси является сторонником децентрализованной валюты. Предприниматель недавно присоединился к консорциуму инвесторов, который вложил 2,5 миллиона долларов в стартап Lightning Labs. Разработчики проекта надеются увеличить скорость операций в сети blockchain, сокращая при этом нагрузку в сети.

Биткоин сейчас - самая популярная в мире криптовалюта. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 18.29 мск биткоин дорожал на 6,1%, до 9,14 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 7,66%, до 9,155 тысячи долларов.