В Госдуме допускают разрешение "цифровых обменников" для криптовалют

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускает, что во втором чтении законопроектов о цифровых финансовых активах и краудфандинге в них может быть прописана возможность обмена криптовалют на рубли.

"В ходе чтения во втором чтении допускаем (все таки и вопрос обращения будет, скажем так, более прописан), что цифровые операторы цифровых активов - цифровые обменники - получат право покупать и продавать криптовалюту за рубли, за иностранные валюты. Но это тема для дискуссии", - рассказал он в ходе Blockchain Breakfast, организованного международной децентрализованной ассоциацией по криптоавлютам и блокчейну IDACB.

Законопроекты о цифровых финансовых активах и краудфандинге были внесены в Госдуму группой парламентариев 20 марта. Аксаков тогда сообщил, что принять их планируется в мае-июне.