S&P подтвердило рейтинги Совкомбанка и Росевробанка

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Совкомбанка и Росевробанка на уровне "BB-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные кредитные рейтинги банков были подтверждены на уровне "B".

Рейтинговые действия последовали за сообщением от 13 марта о том, что акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренности о слиянии двух банков. Сообщалось, что Совкомбанк контролировал 45% акций Росевробанка. Предполагалось, что дополнительно Совкомбанк приобретет у "РЕГ Холдинга" еще не менее 35% банка по цене, чуть меньшей капитала Росевробанка.

Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что согласовала ходатайство Совкомбанка об увеличении его доли в Росевробанке до 90,01%.

"Мы считаем, что слияние хорошо продумано, и Совкомбанк полностью оценил профиль рисков Росевробанка. В течение последних двух лет Совкомбанк приложил значительные усилия для обеспечения предстоящей интеграции", - сообщается в релизе S&P. Агентство также отметило, что после слияния банк будет иметь более диверсифицированную бизнес-модель и расширит базу корпоративных клиентов.