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Структура Альфа-банка купила блокпакет акций российского франчайзи Sbarro


Общепит / Компании / Финансы / Потребительский рынок

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Структура Альфа-банка стала владельцем блокирующего пакета акций HoReCa Band Group Ltd., развивающей в России сеть ресторанов Sbarro, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Компания Альфа-банка стала владельцем блокирующего пакета акций H.B.G. - HoReCa Band Group Ltd, развивающей в России сеть ресторанов Sbarro на основании эксклюзивной мастер-франшизы", - сказали в банке.

Там пояснили, что сделка произошла путем допэмиссии акций HoReCa Band Group Ltd. Величина пакета и сумма сделки не раскрываются.

До конца текущего года с помощью финансовых ресурсов и инвестиционного опыта Альфа-банка планируется открытие двух десятков ресторанов под брендом Sbarro в Москве и крупнейших городах страны. Стратегической целью HoReCa Band Group Ltd. является создание лидирующего игрока в сегменте пиццы на фудкортах, отметили в банке.

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