"Пересвет-Финанс" направило "Регион Финансу" оферту на приобретение облигаций АКБ "Пересвет"

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. ООО "Регион Финанс", являющееся представителем владельцев биржевых облигаций АКБ "Пересвет", доводит до сведения владельцев облигаций информацию о получении им 16 марта текущего года от ООО "Пересвет-Финанс" оферты на приобретение бумаг у их владельцев.

Сведения об облигациях:

- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020202110B, 19 августа 2014 года, ISIN RU000A0JUT85.

- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020302110B, 19 августа 2014 года, ISIN RU000A0JVM32.

- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020102110B001P, 04 сентября 2015 года, ISIN RU000A0JVRL2.

- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020202110B001P, 20 октября 2015 года, ISIN RU000A0JVVL4.

- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П05, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020402110B001P, 24 июня 2016 года, ISIN RU000A0JWM15.

Срок направления уведомлений об акцепте соответствующей оферты (оферт), выражающее согласие владельцев облигаций на продажу принадлежащих им облигаций - до 28.03.2018 включительно.

На сайте ООО "Регион финанс" по адресу: http://old.region.ru/raskrytie-informatsii/region-finans/emitenty/akb-peresvet/ размещена подробная информация об офертах.



