ЦБ РФ просит АТБ сменить акционеров и до начала апреля пополнить капитал

МОСКВА, 23 мар ПРАЙМ. Банк России просит Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) сменить акционеров, крупнейшим из которых был бывший совладелец "Азбуки вкуса" Андрей Вдовин, а также до начала апреля пополнить капитал, пишет газета "Ведомости".

Рассрочка, которую ЦБ РФ предоставил АТБ на резервирование кредита рухнувшей дочке "М2М прайвет банк", истекала к 2018 году, однако АТБ не успел, сообщили изданию источники. По словам двух собеседников газеты, за прошлый год банк создал резервы примерно под 80% кредита. В начале года АТБ просил регулятор продлить рассрочку, и на прошлой неделе ЦБ согласился, но не надолго – зарезервировать кредит АТБ должен к началу апреля. Создание всего резерва заставит АТБ пополнить капитал, на чем также настаивает регулятор.

Сообщается, что после отзыва лицензии у М2М ЦБ предписал акционерам АТБ снизить долю в банке не более чем до 10%. В декабре 2017 года банк выполнил предписание, но формально, заявили газете три собеседника.

Вместо Вдовина, Алексея Масловского и Питера Хамбро, контролировавших по 22,5% акций банка, в списке акционеров АТБ в декабре 2017 года появились другие лица, пишет издание. Shelmer Holding Ltd (Британские Виргинские острова, владеет 31,8% АТБ) принадлежит рижанину Максиму Чернавину. Человек с такими именем и фамилией в марте прошлого года в качестве эксперта Bank M2M Europe давал комментарии порталу Life.ru. Bank M2M Europe работает в Латвии и принадлежал Вдовину, но в сентябре прошлого года был продан. Теперь он называется Signet Bank AS и принадлежит 11 акционерам. Вдовин, Масловский и Хамбро сохранили доли в банке через компанию "ППФИН регион", но она снизила участие в банке до 8,24%.

Регулятор хочет видеть "новое лицо", которое сможет докапитализировать банк, отметил газете человек, знающий это от сотрудников регулятора. Весь прошлый год банк искал нового инвестора, но безуспешно.

Вдовин заявил изданию, что не знает о продлении рассрочки по резервам на М2М, требовании ЦБ докапитализировать банк и сменить акционера, порекомендовав обратиться к президенту АТБ Андрею Новикову. Тот сообщил, что не может комментировать предписания регулятора, поскольку это документы для служебного пользования, но заверил, что банк не нарушал предписаний ЦБ, в том числе по части резервирования М2М, и "находится в диалоге с регулятором".

Представитель АТБ сообщил газете, что структура акционеров банка прозрачна и за последний год приведена в соответствие с требованием ЦБ, и резервирование по М2М проводится в полном соответствии с требованием регулятора. По словам человека, близкого к АТБ, банк в состоянии создать резервы по М2М, но этим дело может не ограничиться – в банке сейчас идет проверка ЦБ, ее планируется завершить в апреле. Проверку подтверждают три контрагента банка.