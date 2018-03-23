ЦБ увеличил оценку "дыры" в капитале банка "Северный кредит" до 5,7 млрд руб

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Банк России увеличил оценку "дыры" в капитале лишившегося ранее лицензии вологодского банка "Северный кредит" до 5,676 миллиарда рублей, сообщается в материалах ЦБ.

Активы банка по результатам обследования на 28 февраля 2018 года составили 2,353 миллиарда рублей, обязательства - 8,029 миллиарда рублей.

В феврале регулятор сообщал, что "дыра" в капитале банка "Северный кредит" составила 5,129 миллиарда рублей.

Банк России с 29 декабря 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Северный кредит". Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, значения всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) оказались ниже 2%, а размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала. Недобросовестные действия руководства банка "Северный кредит", осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения, заключал регулятор.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря занимал 244-е место в банковской системе РФ.