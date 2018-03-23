СМИ: Telegram может заработать $1,7 млрд после 2-х раундов предпродаж токенов проекта TON

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram получает достаточное количество заявок для того, чтобы собрать еще 850 миллионов долларов в ходе второго раунда закрытых предпродаж (pre-sale) токенов будущей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Инвесторы размещают достаточно заявок в ходе второго раунда закрытой продажи, даже при том, что цена превышает уровень прошлого месяца более чем в три раза", - сообщили два источника агентства.

Цена токена в ходе нового раунда составляет около 1,33 доллара, сообщило агентство месяцем ранее. В первом раунде обозначалась стоимость в 0,37 доллара, что почти в 3,6 раза меньше новой суммы.

В феврале Telegram в рамках первого этапа предпродаж уже привлек 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Позднее в феврале СМИ сообщали, что мессенджер нацелен собрать примерно такую же сумму средств в ходе второго раунда предпродаж. В частности издание The Verge отмечало, что еще до публичного размещения токенов, мессенджер надеется заработать 1,6 миллиарда долларов.

При этом агентство отмечает, что спрос на токены в рамках второго раунда предпродаж ниже, чем во время первого раунда, поэтому некоторым инвесторам было предоставлено дополнительное время для того, чтобы вложиться в проект.

По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на документ под названием white paper (предположительно, официальный технический документ, описывающий ICO), Telegram планирует развивать блокчейн-платформу - Telegram Open Network (TON) - c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.