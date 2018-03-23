АСВ утвердило покупку допэмиссии акций Промсвязьбанка за 113,4 млрд руб

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) утвердил направление на покупку допэмиссии акций Промсвязьбанка PSBR 113,4 миллиарда рублей, полученных от ЦБ РФ, сообщила госкорпорация в пятницу.

Банк России в среду сообщил, что привлечет АСВ в качестве инвестора для санации и докапитализации Промсвязьбанка. Согласно сообщению регулятора, госкорпорация станет владельцем почти 100% акций Промсвязьбанка в результате приобретения акций на 113,4 миллиарда рублей.

"В целях реализации указанного плана участия совет директоров агентства одобрил направление денежных средств в сумме 113,4 миллиарда рублей, внесенных 22 марта 2018 года в имущество агентства Банком России в качестве имущественного взноса, на приобретение дополнительного выпуска обыкновенных именных акций банка, а также принял решение осуществить выкуп у миноритарных акционеров всех принадлежащих им акций банка общей номинальной стоимостью 1 рубль", - говорится в сообщении.