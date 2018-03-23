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ЦБ: Рубль будет крепче, чем ожидал ЦБ в декабре


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что рубль в 2018-2020 годах будет несколько крепче, чем прогнозировалось ранее, следует из доклада о денежно-кредитной политике

В связи с более высокими, чем ожидалось ранее, ценами на нефть Банк России пересмотрел в сторону повышения прогноз профицита текущего счета на трехлетку, в основном за счет пересмотра стоимостного объема экспорта.

"В условиях более высоких поступлений по текущему счету рубль будет крепче, чем в декабрьском базовом сценарии. При этом в условиях действия бюджетного правила, сглаживающего колебания курса рубля, существенного вклада курса в динамику инфляции на среднесрочном горизонте не ожидается", - говорится в документе.

Ранее в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что прогноз по средней цене на нефть повышен до 61 доллара за баррель на 2018 год (с 55 долларов за баррель), до 55 долларов за баррель на 2019 год (с 45 долларов за баррель) и до 50 долларов за баррель на 2020 год (с 42 долларов за баррель).

Текущий прогноз Минэкономразвития исходит из того, что цены на нефть марки Urals в 2018 году сложатся на уровне 43,8 доллара за баррель, 41,6 доллара за баррель в 2019 году и 42,4 доллара за баррель в 2020 году. Курс доллара к рублю при этом в среднем за 2018 год прогнозируется в 64,7 рубля, 66,9 рубля в 2019 году и 68 рублей в 2020 году. Минэкономразвития традиционно обновляет свой прогноз в апреле.

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