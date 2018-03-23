ЦБ не исключает роста расходов бюджета РФ после формирования нового правительства

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. ЦБ не исключает увеличения бюджетных расходов РФ после формирования нового правительства, но влияние этого фактора на инфляцию будет ограничено, говорится в докладе "Об основных направлениях денежно-кредитной политики" Банка России.

"В 2018 году возможно повышение планов по расходам бюджета 2018-2020 годов относительно параметров, заложенных в ОНБНТТП (Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ – ред). Планы по расходам федерального бюджета и бюджетной системы могут быть скорректированы, в частности, с учетом ожидающегося уточнения макроэкономического прогноза правительства РФ", - отмечает регулятор.

"Кроме того, дополнительные предложения по корректировке расходов могут возникнуть после формирования нового правительства во II квартале 2018 года", - говорится в документе. Вместе с тем, по мнению регулятора, инфляционные риски со стороны бюджетной политики в результате пересмотра бюджетных проектировок "ограничены, поскольку за счет функционирования бюджетного правила повышение расходов на федеральном уровне лимитируется повышением доходов".

"Значительное увеличение расходов бюджетной системы ограничено возможностями других звеньев бюджетной системы (региональных бюджетов и внебюджетных фондов) финансировать дефицит", - отмечает ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин после выборов 18 марта заявил, что новый состав правительства утвердит после инаугурации.

Федеральный бюджет РФ на 2018-2020 годы сформирован исходя из официального прогноза нефтяных цен на уровне 43,8 доллара за баррель в 2018 году, 41,6 доллара за баррель в 2019 году и 42,4 доллара за баррель в 2020 году, при этом бюджетное правило допускает расходование нефтегазовых доходов казны только от нефти в пределах 40 долларов за баррель.

Действующий закон о бюджете предусматривает снижение дефицита госказны с 1,3% ВВП в 2018 году до 0,8% ВВП в 2019 и 2020 годах. Расходы бюджета в этом периоде ожидаются на уровне 16,529 триллиона рублей (17% ВВП), 16,374 триллиона рублей (15,9% ВВП) и 17,155 триллиона рублей (15,6% ВВП) соответственно. Доходы бюджета по плану в 2018 году составят 15,258 триллиона рублей, или 15,7% ВВП, в 2019 году - 15,555 триллиона рублей, или 15,1% ВВП, в 2020 году - 16,285 триллиона рублей, или 14,8% ВВП.