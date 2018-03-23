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Основной потенциал снижения ставок по кредитам будет исчерпан в 2019 году - доклад ЦБ РФ


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Основной потенциал снижения процентных ставок будет исчерпан в 2019 году, в дальнейшем будет зависеть от инфляционных ожиданий и улучшения ситуации в экономике, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике (ДКП).

"Ожидается, что в базовом сценарии основной потенциал снижения процентных ставок будет исчерпан в 2019 году. Дальнейшее уменьшение номинальных процентных ставок по кредитам будет возможным по мере снижения инфляционных ожиданий и улучшения ситуации в экономике в целом", - говорится в документе.

В целом, как отмечает ЦБ, снижение ставок по кредитам будет происходить постепенно по мере смягчения ДКП. При этом, снижение процентных ставок для населения, по ожиданиям регулятора, будет происходить несколько быстрее, чем для компаний.

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