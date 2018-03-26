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СМИ: Сбербанк продаст турецкий Denizbank в III квартале за $5,5 млрд


Компании / Финансы / Банки
  • Сбербанк плюс Denizbank: выиграют все

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сделка по продаже турецкого актива Сбербанка SBER - Denizbank - дубайскому банку Emirates NBD будет закрыта в третьем квартале, а ее сумма может составить 5,5 миллиарда долларов, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к Сбербанку источники.

По словам источников газеты, Emirates NBD сам вышел на руководство российского банка в рамках своей стратегии расширения бизнеса. Emirates NBD - крупнейший банк в ОАЭ по активам и активно развивает международное направление. Сейчас он работает в ОАЭ, Египте, Саудовской Аравии, Индии, Сингапуре, Великобритании, имеет представительства в Китае и Индонезии. Выход на рынок Турции - логичное продолжение международной экспансии, отметил один из собеседников издания.

"Глава Сбербанка Герман Греф получил не связанное с политикой выгодное коммерческое предложение от Emirates NBD как раз в тот момент, когда "гипотетически рассматривал продажу Denizbank из-за санкционных рисков", - пишет газета со ссылкой на один из источников. По его словам, условия предложения перевесили "сомнения руководства Сбербанка о правильности решения расстаться с самым успешным зарубежным активом группы", сообщает издание.

По данным источников газеты, стоимость сделки может составить 5,5 миллиарда долларов. "Стороны надеются окончательно определиться с ценой и получить одобрение сделки турецким регулятором к середине апреля", - уточнил один из собеседников газеты.

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 миллиарда долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении. У банка 738 отделений и около 15 тысяч сотрудников в Турции и за ее пределами. В Сбербанке отказались от комментариев. С Emirates NBD газете связаться не удалось.

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