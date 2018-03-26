МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Председателем совета директоров Бинбанка избран Михаил Задорнов, президент-председатель правления "ФК Открытие" - банка, с которым ЦБ РФ планирует до 1 апреля 2019 года объединить Бинбанк, следует из сообщения Бинбанка.

В новый состав совета директоров Бинбанка вошли также советник гендиректора УК ФКБС Сергей Шевченко, руководитель блока управления региональной сетью банка "ФК Открытие" Александр Пахомов, директор юридического департамента "Открытия" Александр Полуянов, члены правления "Открытия" Вениамин Полянцев и Сергей Русанов, руководитель операционного блока "Открытия" Светлана Савинова. Пахомов и Полуянов также являются членами совета директоров в санируемом регулятором банке "Траст".

Шевченко, прежде возглавлявший временную администрацию банка, также избран председателем правления - единоличным исполнительным органом Бинбанка сроком на пять лет.

В начале марта ЦБ сообщил, что утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по санации Бинбанка. Ранее Банк России докапитализировал Бинбанк на сумму 56,9 миллиарда рублей. После приобретения дополнительного выпуска акций Бинбанка ЦБ стал его основным акционером. На данный момент доля регулятора в уставном капитале Бинбанка превышает 99,9%.

Банк России в настоящее время санирует четыре банка: "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк PSBR и банк "Советский". В начале февраля его глава Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие".