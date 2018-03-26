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Банк плохих долгов, скорее всего, будет создан на базе "Рост банка" и "Траста"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Банк плохих долгов, скорее всего, будет создан на базе санируемых через ФКБС "Рост банка" и банка "Траст", сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке.

В середине марта в пресс-службе банка "ФК Открытие" сообщали, что "Траст" и "Рост банк" могут быть объединены для создания банка непрофильных активов, в настоящее время такая возможность обсуждается.

"По всей вероятности, да. Но об этом должен объявить ЦБ", - сказал собеседник журналистов, отвечая на вопрос, принято ли решение о создании банка плохих долгов на базе "Траста" и "Рост банка".

Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора три крупных российских банка: "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк PSBR. Позднее регулятор сообщил, что взял на санацию через ФКБС банк "Траст" и "Рост банк", которые входят в группы уже санируемых "ФК Открытие" и Бинбанка соответственно.

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что идея создания специального банка "плохих" долгов обсуждается, однако она назвала ее сложнореализуемой. Позднее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что банк "плохих" долгов может быть создан на базе структуры одной из санируемых ЦБ РФ банковских групп.

Сам глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью Рейтер в феврале назвал "Траст" и "Рост банк" наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации "плохих" активов.

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