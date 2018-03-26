МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В понедельник выходит из печати "Вестник Банка России" № 25 /1979/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- положение № 611-П от 23.10.2017 "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50381 от 15.03.2018, вступает в силу со дня публикации/;

- указание № 4563-У от 4.10.2017 "О порядке публикации в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об адресе и месте нахождения филиалов и представительств кредитных организаций на территории Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50352 от 14.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4662-У от 25.12.2017 "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность /об освобождении от должности/ указанных лиц /за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда/, специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц /за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда/ квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50341 от 14.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4667-У от 26.12.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У "Об оценке экономического положения банков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50380 от 15.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4744-У от 19.03.2018 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу принятия решений о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата излишне уплаченных государственных пошлин" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-691 от 20.03.2018 "Об уменьшении размера уставного капитала банка Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" Банк "ТРАСТ" /ПАО/ /г. Москва/";

- приказ № ОД-692 от 20.03.2018 "Об уменьшении размера уставного капитала банка Акционерное общество "РОСТ БАНК" АО "РОСТ БАНК" /г. Москва/";

- приказ № ОД-693 от 21.03.2018 "О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал" ПАО "ОФК Банк" /г. Москва/";

- приказ № ОД-694 от 21.03.2018 "О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал" ПАО "ОФК Банк" /г. Москва/";

- приказ № ОД-695 от 21.03.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Телекоммерц Банк" АО "Телекоммерц Банк" /г. Тула/";

- приказ № ОД-696 от 21.03.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Телекоммерц Банк" АО "Телекоммерц Банк" /г. Тула/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2018 года.