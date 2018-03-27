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Госдума во II чтении усиливает ответственность за кражу средств со счетов в банках


Компании / Финансы

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение средств с банковских счетов или электронных денежных средств.

Ответственность предполагается усилить в целях предупреждения подобных преступлений. За кражу с банковского счета, а также за кражу электронных денежных средств документ устанавливает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет.

Мошенничество с использованием электронных средств платежа может повлечь за собой лишение свободы на срок до трех лет вместо предусмотренного сейчас ареста сроком до четырех месяцев. При этом сохраняются альтернативные варианты наказания, в том числе наложение штрафа в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до одного года.

Помимо этого, уточняется уголовная ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на него путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

Сейчас за совершение такого мошенничества группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы - до шести лет. Законопроектом предлагается предусмотреть аналогичное наказание в случае совершения такого преступления с банковского счета, а также в отношении электронных денежных средств.

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