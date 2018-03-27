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ЦБ РФ с декабря проводит проверку в "Возрождении"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банк России в декабре второй раз за 2017 год начал проверку в банке "Возрождение", руководство кредитной организации ожидает ее окончание в апреле текущего года, говорится в годовом отчете банка по МСФО.

Отмечается, что основным фокусом данной проверки являются кассовые операции банка и операции по снятию наличных средств клиентами со своих счетов, операции с ценными бумагами и операции с Промсвязьбанком.

"Руководство банка ожидает, что данная проверка должна завершиться в апреле 2018 года", - говорится в отчете.

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Банк подчеркивает, что на текущий момент руководству неизвестно о каких-либо существенных замечаниях в ходе проверки, которые бы могли оказать влияние на финансовое положение банке или на соблюдение нормативов ЦБ.

До текущей проверки ЦБ уже провел комплексную проверку в банке "Возрождение", она завершилась в мае прошлого года. По ее результатам банком было получено предписание на формирование дополнительных резервов, которое, исходя из отчета, было исполнено к концу 2017 года.

Банк "Возрождение" VZRZ входит в одну группу с Промсвязьбанком, который проходит процедуру санации. После объявления о санации ЦБ указал, что собственники санированных банков не могут контролировать другие банки и бывшие основные бенефициары ПСБ и "Возрождения" и братья Алексей и Дмитрий Ананьевы должны сократить долю в акционерном капитале "Возрождения" до 10%.

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