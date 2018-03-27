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Минфин: РФ ждет окончательного решения суда по долгу Украины на $3 млрд не раньше мая


Компании / Финансы

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин России ждет окончательного решения судебного спора по долгу Украины на 3 миллиарда долларов не раньше мая текущего года, сообщил директор департамента министерства финансов РФ Константин Вышковский.

"Ждем решения суда, которое, как мы понимаем, раньше мая едва ли возможно", - заявил журналистам Вышковский.

Слушания в Апелляционном суде Англии по рассмотрению апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона, обязавшего Украину выплатить долг России, завершились в конце января текущего года.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в 2013 году. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме 674 тысяч долларов за каждый день просрочки.

Украина пытается оспорить это решение, указав в своей апелляции, что Высокий Суд Лондона "не в полной мере учел особенности украинского законодательства", что привело к решению в пользу России.

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Экономика Украины

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