Набсовет ВТБ обсудит дивиденды за 2017 г 16 апреля

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ обсудит дивиденды за 2017 год 16 апреля, сообщил глава банка Андрей Костин.

"Набсовет будет 16 апреля, там и решим", - сказал Костин журналистам, отвечая на вопрос об уровне дивидендов банка за 2017 год.

Зампред правления ВТБ Герберт Моос в конце февраля говорил, что ВТБ рассчитывает выплатить не менее 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов. Кроме того, банк хочет уравнять дивидендную доходность по всем видам акций - обычным и привилегированным.

В конце января Моос сообщал, что правление ВТБ будет рекомендовать акционерам повысить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в связи с ростом прибыли. Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам 2017 года составила 120,1 миллиарда рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом. Осенью 2017 года Костин заявлял, что кредитная организация планирует в дальнейшем увеличивать размер дивидендных выплат в абсолютном выражении, но считает уровень в 50% чистой прибыли максимально возможным.