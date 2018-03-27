FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Набсовет ВТБ обсудит дивиденды за 2017 г 16 апреля


Компании / Финансы / Банки
  • #Здание главного офиса банка ВТБ в Москве
    © ВТБ

 

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ обсудит дивиденды за 2017 год 16 апреля, сообщил глава банка Андрей Костин.

"Набсовет будет 16 апреля, там и решим", - сказал Костин журналистам, отвечая на вопрос об уровне дивидендов банка за 2017 год.

Зампред правления ВТБ Герберт Моос в конце февраля говорил, что ВТБ рассчитывает выплатить не менее 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов. Кроме того, банк хочет уравнять дивидендную доходность по всем видам акций - обычным и привилегированным.

В конце января Моос сообщал, что правление ВТБ будет рекомендовать акционерам повысить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в связи с ростом прибыли. Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам 2017 года составила 120,1 миллиарда рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом. Осенью 2017 года Костин заявлял, что кредитная организация планирует в дальнейшем увеличивать размер дивидендных выплат в абсолютном выражении, но считает уровень в 50% чистой прибыли максимально возможным.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ