"Лукойл" борется за первое место по капитализации среди компаний нефтегазовой отрасли РФ

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH выходил на время на первое место по капитализации среди компаний нефтегазовой отрасли РФ, пытаясь обогнать "Газпром" GAZP, "Роснефть" ROSN на третьем месте, свидетельствуют данные торгов.

К 10.37 мск среды акции "Лукойла" росли на 0,4%, до 3,895 тысячи рублей, бумаги "Роснефти" снижались на 0,3%, до 308,7 рубля, "Газпрома" - на 0,6%, до 140 рублей. Капитализация "Лукойла" при этом составила 3,313 триллиона рублей, "Роснефти" - 3,271 триллиона, "Газпрома" - 3,314 триллиона рублей. Ранее в среду "Лукойл" на короткое время обгонял "Газпром" на пару миллиардов рублей.

Ранее, 23 марта, "Лукойл" также кратковременно обгонял "Газпром" по капитализации, но первое место при этом удерживала "Роснефть".