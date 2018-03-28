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ЦБ РФ с расчетами 27 марта купил на рынке для Минфина валюту на 9,6 млрд руб


Компании / Финансы

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина РФ с расчетами 27 марта составил 9,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.

Министерство ранее сообщало, что с 7 марта по 5 апреля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 9,6 миллиарда рублей в день и суммарно направит на эти цели 192,5 миллиарда рублей.

Как отмечает ЦБ, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.

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