Отрицательный капитал "Рост банка" и "Траста" на 1 марта составил 426,4 и 196,8 млрд руб

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Отрицательный капитал санируемых "Рост банка" и банка "Траст" составил на 1 марта 426,4 миллиарда рублей и 196,8 миллиарда рублей соответственно, свидетельствует отчетность банка по РСБУ, опубликованная на сайте ЦБ.

На 1 февраля капитал "Рост банка" составлял минус 421,3 миллиарда рублей. Таким образом, отрицательный капитал банка за месяц увеличился на 5,1 миллиарда рублей.

Капитал банка "Траст" на 1 февраля составлял минус 190,6 миллиарда рублей, увеличение по сравнению с данными на 1 марта составило 6,2 миллиарда рублей.

С середины марта банк "Траст" и "Рост банк" проходят процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Эти кредитные организации входят в группы уже санируемых через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка соответственно.

В понедельник источник в финансово-экономическом блоке сообщил журналистам, что на базе этих банков, скорее всего, будет создан банк "плохих" долгов. О том, что обсуждается идея создания спецбанка в начале февраля заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, однако она назвала ее сложнореализуемой. Тогда же глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов называл "Траст" и "Рост банк" наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации "плохих" активов.