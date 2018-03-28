Минфин разместил ОФЗ двух серий на 30 млрд руб при спросе в 75,38 млрд руб

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 миллиардов рублей при совокупном спросе в 75,379 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,131% от номинала, доходность по цене отсечения - 6,79% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,2113% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,77% годовых. Спрос - 46,902 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,881% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,4% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,912% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,39% годовых. Спрос - 28,477 миллиарда рублей.