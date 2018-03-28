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Visa: Около 11% малых предприятий РФ в городах ЧМ-18 начнут прием карт к его старту


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Две трети (64%) российских предприятий малого бизнеса, расположенных в городах чемпионата мира по футболу 2018 года, уже принимают электронные платежи, еще треть из оставшихся 36% планируют начать прием платежных карт к старту этого спортивного события, сообщила гендиректор Visa в России Екатерина Петелина в ходе запуска в России программы Visa по поддержке перехода малого бизнеса на безналичные расчеты "Чемпионы бизнеса".

Пока большинство расчетов в торговых точках (82%) по-прежнему производится наличными, сообщила она, ссылаясь на данные исследования компании Gfk для Visa. Согласно ему, 36% всех опрошенных предпринимателей, владеющих торговой точкой, не используют эквайринг, но при этом треть из них (31%) планируют начать прием платежных карт, чтобы обеспечить высокий уровень гостеприимства для всех гостей чемпионата мира по футболу. Таким образом, по подсчетам РИА Новости, около 11% предпринимателей планируют начать прием карт к старту ЧМ.

По прогнозам Visa, в июне-июле 2018 года поток иностранных туристов в Россию возрастет на 300-500 тысяч человек. При этом обычно приезжали в страну в эти месяцы на протяжении последних четырех лет 4,3 миллиона человек.

"Это самое крупное единоразовое спортивное событие. Что оно означает? Огромное внимание, огромный прилив туристов. Рост трат, который мы ожидаем, исходя из предыдущего опыта, составит 10-15%. Более 25% составит рост расходов в ресторанах, более 10% - на транспорт и примерно 10% на проживание. В среднем траты на одного туриста составят 2,4 тысячи долларов. Наибольшее число туристов ожидается из стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказала Петелина.

Согласно исследованию Visa, около 79% предприятий малого бизнеса знают о проведении чемпионата мира по футболу в своем городе. Из них почти половина (47%) активно готовятся к предстоящему спортивному событию: они разрабатывают скидки и бонусные предложения для участников (67%), предоставляют информацию о компании на английском языке (49%) и внедряют возможность оплаты товаров и услуг банковскими картами (26%).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

 

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