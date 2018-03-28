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ЦБ зарегистрировал отчет по допэмиссии акций Промсвязьбанка в пользу АСВ


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии акций Промсвязьбанка PSBR номинальной стоимостью 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении регулятора.

Банк разместил 74 секстиллиона 225 квинтиллионов 698 квадриллиона 311 триллионов 400 миллиардов акций. Номинальная стоимость каждой акции - 1/1484513966228 рубля.

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России на прошлой неделе сообщил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит допэмиссию обыкновенных акций Промсвязьбанка за 113,4 миллиарда рублей и станет владельцем свыше 99,9% акций.

 

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.

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Санация Промсвязьбанка

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