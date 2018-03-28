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Сбербанк утвердил условия нового выпуска структурных облигаций на 1 млрд руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сбербанк SBER утвердил условия размещения нового выпуска структурных облигаций объемом 1 миллиард рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

К размещению по открытой подписке планируются 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения - 3,5 года. Биржевые облигации имеют один купонный период, продолжительность которого равна сроку обращения бумаг.

Выпуск предусматривает выплату фиксированного купонного дохода в размере 0,01% годовых, а также дополнительного дохода, базовым активом для расчета которого является 1 американская депозитарная расписка на 4 обыкновенные акции Сбербанка.

При досрочном погашении биржевых облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.

Заявки на облигации банк будет собирать со 2 по 12 апреля, техническая часть размещения ценных бумаг назначена на 13 апреля.

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