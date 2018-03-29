ЦБ отозвал лицензию у Лайтбанка

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации с 29 марта отозвал лицензию осуществление банковских операций у кредитной организации Лайтбанк, сообщает регулятор в четверг.

"Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", - сообщает пресс-служба ЦБ.

В соответствии с приказом в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным БИР Аналитик, Лайтбанк на 1 января текущего года занимал 427 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,8 млрд рублей, собственные средства составляли 365,7 млн рублей, вклады - 143,9 млн рублей.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств по вкладам вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся 12 апреля.