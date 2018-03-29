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SoftBank готовится купить 25% Swiss Re за $9,6 млрд


Компании / Финансы

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Японская телекоммуникационная компания Softbank Group ведет переговоры о покупке 25-процентной доли в одной из крупнейших мировых перестраховочных компаний - швейцарской Swiss Re AG за 9,6 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Стоимость Swiss Re оценивается в 37 миллиардов швейцарских франков (39 миллиардов долларов). По словам источников, SoftBank договаривается о покупке вышеуказанной доли в Swiss Re по цене от 100 до 105 швейцарских франков (от 105 до 110,6 доллара) за акцию. При этом они добавили, что финальные условия соглашения могут быть другими, или компании могут не прийти к соглашению.

В начале февраля Swiss Re подтверждала, что ведет предварительные переговоры с SoftBank, но не сообщала, о каких условиях сделки идет речь.

Японская SoftBank Group, основанная в Токио в 1981 году, является третьим по величине сотовым оператором в стране. Под брендом SoftBank работает более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Компания является крупнейшим акционером Alibaba с 2000 года.

Швейцарский перестраховщик Swiss Re основан в 1863 году. Компания, штаб-квартира которой располагается в Цюрихе, работает более чем в 25 странах мира. Число сотрудников превышает 14 тысяч человек.

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