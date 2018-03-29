"Почта банк" закупит у Google рекламные услуги на 500 млн руб

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Почта банк" заключил договор стоимостью 500 миллионов рублей на размещение рекламно-информационных материалов на ресурсах компании Google, следует из материалов на портале госзакупок.

Договор с ООО "Гугл" заключается на два года. "Объем оказываемых услуг: 10 миллионов кликов. Объем оказываемых услуг может меняться при исполнении договора в зависимости от потребностей ПАО "Почта Банк"", - указывается в материалах.

"Почта Банк" - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России", работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля "Почта Банк" занимал 35-е место в списке крупнейших российских банков, с активами в 282,4 миллиарда рублей.