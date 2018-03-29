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"Газпром" может перенести выпуск самурай-бондов в иенах на 2019 год


Газ / Компании / Финансы

МИНСК, 29 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP, вероятно, перенесет выпуск самурай-бондов в иенах на 2019 год, заявил в четверг в Минске зампред правления компании Андрей Круглов.

О планах "Газпрома" планирует выпустить самурай-бонды в иенах на токийском рынке примерно на 1 миллиард долларов стало известно в середине февраля, гарантом размещения выступит Японский банк международного сотрудничества (JBIC).

"Может быть, мы перенесем выпуск на следующий год", - сказал Круглов журналистам, комментируя возможность размещения облигаций в йенах в текущем году.

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