Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2017 г выросла на 17%

МИНСК, 29 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по итогам 2017 года составила 33,8 миллиарда рублей, что на 17% превышает показатель 2016 года, сообщил в четверг в Минске заместитель председателя правления банка Александр Соболь.

"Прибыль Газпромбанка – 33,8 миллиарда рублей. В прошлом году по сравнению с предыдущим годом прирост составил примерно 17%, в предыдущем году было 29 миллиардов рублей", - сказал он.

Зампред правления подчеркнул, что прошлый год был в целом позитивным для Газпромбанка.