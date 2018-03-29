ЦБ сохранил нулевую антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил национальную антициклическую надбавку РФ к нормативам достаточности капитала банков в процентах от взвешенных по риску активов на нулевом уровне, сообщил ЦБ во вторник.

"Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов", - говорится в сообщении.

По мнению регулятора, рост кредитования носит неоднородный характер по различным сегментам: потребительское кредитование демонстрирует ускорение темпов роста, тогда как темпы роста задолженности нефинансовых организаций остаются умеренными. "В целях ограничения системных рисков необеспеченного потребительского кредитования и поддержания высоких стандартов ипотечного кредитования Банк России реализовал меры по введению повышенных коэффициентов риска", - указал ЦБ.

"Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. В этих условиях и с учетом неоднородного восстановления кредитной активности установление положительного значения антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций нецелесообразно", - отмечается в сообщении регулятора.

Банк России сообщал, что с 1 мая планирует внести изменения в шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК) в целях расчета нормативов достаточности капитала банков. Согласно проекту, рублевые кредиты с ПСК 15-20% будут взвешиваться с коэффициентом риска 1,1, а с ПСК 20-25% - 1,2. Предполагается, что требования документа будут распространяться на банки с базовой и универсальной лицензией в отношении кредитов на потребительские цели, выданных после 1 мая.

Вопрос об изменении величины национальной антициклической надбавки рассматривается Банком России не реже одного раза в квартал. Антициклическая надбавка применяется в соответствии с подходами "Базеля III". Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки, пройдет в июне 2018 года.