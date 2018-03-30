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ЦБ ужесточит требования к микрофинансовым организациям‍


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Банк России принял решение провести ужесточение регулирования микрофинансовых организаций (МФО), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента микрофинансового рынка регулятора Илью Кочеткова.

отмечается, что ЦБ предложил внести изменения регулирования МФО еще в феврале. В числе мер - снизить максимальный размер выплат, которые организации смогут требовать с должников. В настоящее время это трехкратный размер займа, планируется, что к июлю 2020 года он сократится до полуторакратного.

Помимо этого регулятор хотел ограничить ежедневную процентную ставку к июлю следующего 2019 года до 1%. Эти нововведения в регулировании рынка в первую очередь ударят по займам до зарплаты (pay-day loans, PDL). Это побуждает Банк России создать специальный финансовый продукт: заем в размере до 10 000 рублей, максимальный срок которого составит 15 дней. Размер максимального платежа - 3000 рублей.

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