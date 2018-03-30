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Walmart может купить страховую компанию Humana стоимостью $37 млрд


Компании / Финансы / Потребительский рынок

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart Inc., ведет предварительные переговоры о покупке медицинской страховой компании Humana Inc., сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники указывают, что пока не понятно, о каких условиях сделки идет речь, а также нет гарантии, что она будет заключена. "Но если сделка будет, то она будет большой: рыночная стоимость страховщика Humana оценивается в 37 миллиардов долларов", - пишет газета.

Кроме того, это будет самая большая сделка в истории компании Walmart и побьет ее рекорд по покупке в 1999 году британской компании Asda Group PLC за 10,8 миллиарда долларов.

Издание указывает, что Walmart, у которой большой фармацевтический бизнес, с данной сделкой может превратиться в одну из крупнейших в США медицинских страховых компаний. У Walmart в США насчитывается 4,7 тысячи аптечных торговых точек.

Walmart основан в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). В компании работают примерно 2,3 миллиона человек более чем в 11,7 тысячи магазинов, расположенных в 28 странах мира. Капитализация компании составляет около 260 миллиардов долларов.

Humana Inc. - одна из ведущих в США медицинских страховых компаний. Компания основана в 1961 году, число ее сотрудников превышает 51 тысячу человек.

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