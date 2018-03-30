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ЦБ не планирует ужесточать ДКП из-за роста реальных зарплат в РФ


Компании / Экономика / Финансы / Банки

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Банк России пока не предполагает ужесточения денежно-кредитной политики из-за наблюдающего роста реальных зарплат в РФ, заявил заместитель директора  департамента ДКП ЦБ РФ Андрей Липин.

"У нас значительно действительно выросла реальная заработная плата в январе и феврале", - сказал Липин, выступая на круглом столе "Российские банки. Текущее состояние и перспективы".

Он отметил, что рост реальной заработной платы ЦБ оценил, но регулятор не предполагает, что он будет высоким до конца года.

"Поэтому больших рисков мы не видим, проинфляционного влияния с этой стороны мы не видим, поэтому какого-то ужесточения денежно-кредитной политики или остановки смягчения пока мы не предполагаем", - сказал он.

ЦБ в своем заявлении по процентной политике 23 марта заявил, что будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию. Глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции пояснила, что ЦБ пока не видит рисков в росте реальных зарплат в России, но будет наблюдать за устойчивостью этой тенденции.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в феврале 2018 года выросли впервые с января 2017 года, рост составил 4,4% в годовом выражении. Рост реальной заработной платы россиян и вовсе достиг в январе 11,3%, немного замедлившись в феврале - до 9,7%.

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