"Дыра" в капитале Уралкапиталбанка оценивается в 3,9 млрд рублей

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов, "дыра", у потерявшего в феврале лицензию Уралкапиталбанка оценивается в 3,9 миллиарда рублей, сообщает Банк России.

Регулятор отозвал лицензию у Уралкапиталбанка с 15 февраля в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, активы банка составляют 2,6 миллиарда рублей, обязательства — 6,5 миллиарда рублей.

Уралкапиталбанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Страховые выплаты должны были начаться 1 марта.

В банк введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 января 2018 года банк занимал 232 место в банковской системе РФ с активами в размере 8,7 млрд рубленй, собственные средства составляли 1 млрд рублей, вклады населения - 6 млрд рублей.