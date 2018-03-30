МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 27 /1981/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4657-У от 21.12.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У "О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях /участниках, акционерах/ юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств /капитала/ и источники происхождения средств, внесенных учредителями /участниками, акционерами/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50434 от 20.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4660-У от 22.12.2017 "Об объеме и порядке раскрытия информации репозитарием" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50335 от 14.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4704-У от 24.01.2018 "О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50445 от 22.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.4-2018 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств деcятого имущественного взноса Республики Крым; сообщение об исключении АКБ "ХОВАНСКИЙ" /АО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.01.2018; информация о величине активов и собственных средств /капитала/ кредитных организаций по состоянию на 1.01.2018.