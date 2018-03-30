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СМИ: Банк "плохих долгов" будет создан на базе "Траста"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Банк "плохих долгов" будет создан на базе "Траста", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. Такое решение принял регулятор.

"ЦБ на днях объявит свое решение", - сказал один из собеседников издания.

В банк "Траст" будут переданы проблемные активы банков, санируемые силами ЦБ и УК фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) - ФК "Открытие", Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка.

Руководителем структуры будет назначен член правления "ФК Открытие" Юрий Адамович, экс-глава блока по работе с проблемными активами МДМ-банка.

При этим, лицензия Роста банка, который рассматривался как альтернативный, и даже более вероятный вариант для создания такой структуры, будет аннулирована, сообщили источники "Коммерсанта".

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