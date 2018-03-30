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Банк "Пересвет" в 2017 г получил 64 млрд руб прибыли по РСБУ против убытка годом ранее


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Пересвет" по РСБУ в 2017 году составила 64 миллиарда рублей против убытка в 64,6 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Процентные доходы упали в 1,7 раза, до уровня в 14,2 миллиарда рублей. Процентные расходы сократились в 2,8 раза, составив 5,4 миллиарда рублей.

Банк России в октябре 2016 года назначил в банке "Пересвет" временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, а в апреле объявил о решении начать процедуру финансового оздоровления "Пересвета" с применением механизма bail-in. Инвестором в рамках санации стал ВБРР, объем финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 миллиарда рублей.

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