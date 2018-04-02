Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО в 2017 г выросла на 25%

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО в 2017 году на четверть превысила показатель 2016 года и достигла 1,5 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"Чистая прибыль на 25% превысила аналогичный показатель за 2016 год и составила 1,5 миллиарда рублей. Активы достигли 247,6 миллиарда рублей, увеличившись в 2,17 раза", - говорится в пресс-релизе.

Кредитный портфель банка по итогам 2017 года увеличился на 1,7 раза и превысил 196 миллиардов рублей. Ключевым драйвером роста кредитного портфеля, по оценке "Почта банка", стали кредиты наличными - в 2017 году объем выдачи составил 133 миллиарда рублей. Общий же объем продаж кредитных продуктов вырос в 1,84 раза - до 159 миллиардов рублей.

Количество клиентов "Почта банка" за прошлый год выросло на 3 миллиона человек: по итогам года клиентская база составила 6,3 миллиона клиентов. Средства физлиц в прошлом году увеличились в 3,65 раза - до 170 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе. По данным банка, инфраструктурный платеж, который перечисляется банком "Почте России" за использование отделений почтовой связи, в прошлом году увеличился более чем в 4 раза и составил 3,2 миллиарда рублей.

"Почта банк" - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России", работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. По данным БИР Аналитик, банк на 1 января занимал 37-е место в российской банковской системе с активами в размере 274,9 миллиарда рублей.