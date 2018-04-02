Петр Фрадков перейдет в ФКБС, возглавит временную администрацию Промсвязьбанка

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Петр Фрадков станет руководителем временной администрации Промсвязьбанка PSBR, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"В ближайшее время Петр Фрадков будет назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка, и он будет принят на работу в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора", - сказал Поздышев.

Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). АСВ сейчас владеет более 99,9% акций Промсвязьбанка.