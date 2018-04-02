ЦБ планирует дополнительную докапитализацию Промсвязьбанка на 130 млрд руб

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. ЦБ планирует дополнительно докапитализировать Промсвязьбанк PSBR на 130 миллиардов рублей за счет выкупа ОФЗ с балансов санируемых банков, после чего процесс докапитализации всех взятых на санацию банков будет завершен, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Мы предполагаем дополнительно на докапитализацию Промсвязьбанка ещё 130 миллиарда рублей. Это будет сделано путём ОФЗ, которые ЦБ выкупит с балансов санируемых банков. Эти ОФЗ будут внесены в АСВ, этими же ОФЗ будет докапитализирован Промсвязьбанк", - сказал он.

Поздышев добавил, что после этого докапитализация всех взятых на санацию банков будет завершена. По его словам, ЦБ РФ в рамках санации выделил на ликвидность "ФК Открытие", Бинбанку и ПСБ 710 миллиардов рублей, 418 миллиардов рублей и 330 миллиардов рублей.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка - "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении "Рост банка" и "Траста" и тем самым вывел эти банки из периметра "ФК Открытие" и Бинбанка.

Ранее в понедельник Поздышев сообщил, что банк плохих и непрофильных активов будет создан на базе "Траста", он будет работать как фонд прямых инвестиций.

Поздышев также сообщи, что ЦБ РФ выведет из Промсвязьбанка непрофильные и проблемные активы, а также активы бывших собственников. "Мы будем проводить разделение балансов. Если вы помните, внутри группы Промсвязьбанка две кредитные организации, Промсвязьбанк и Автовазбанк, который находился на санации через старый механизм санации через АСВ. Будет проведено разделение баланса", - сказал он.

"Сам Промсвязьбанк будет разделен. Активы, связанные с бывшими собственниками, активы непрофильные, проблемные будут переведены вместе с балансом Автовазбанка в первую группу - "Открытия" и Бинбанка. Эти активы также будут разделены на хорошие и плохие. Хорошие пойдут в хорошие банки, которые будут формироваться на базе банка "Открытие", плохие и непрофильные активы присоединятся к балансу банка непрофильных активов", - уточнил Поздышев.

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.