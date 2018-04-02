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ЦБ раскрыл объемы предоставленной "Открытию", Бинбанку и ПСБ ликвидности


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России в рамках санации предоставил ликвидность банку " ФК Открытие" в объеме 710 миллиардов рублей, группе Бинбанка - 418 миллиардов рублей, Промсвязьбанку PSBR - 330 миллиардов рублей, часть этих средств была выдана по нерыночной ставке, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Средства на ликвидность выделялись банкам по мере необходимости. Были периоды, когда был пик, сейчас пик выдачи средств на ликвидность прошёл", - сказал он.

"Всего на обслуживание этих операций БФКО (банку ФК "Открытие" - ред.) было выдано 710 миллиардов рублей, на группу БИН - 418, на Промсвязьбанк - 330 миллиардов рублей. Они выдавались в разные сроки... Из этих сумм часть средств была дана по нерыночной ставке", - добавил Поздышев.

Он также сообщил, что бывшие собственники "Открытия" и Бинбанка оценивают активы, переданные ими в рамках санации на баланс банков, в 440 миллиардов рублей, Банк России - в 100 миллиардов рублей.

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"Общие объемы активов, которые переданы и передаются в настоящий момент этой группой собственников (бывшие собственники "Открытия" и Бинбанка - ред.), ими самими оценены в 440 миллиардов рублей. Наша предварительная оценка этих активов значительно меньше", - сказал он.

"Если оставить их в таком состоянии, в котором они есть, и не делать реструктуризацию и изменение договорной базы, наша оценка этих активов пока не превышает 100 миллиардов рублей. А некоторые отдельные активы, если подойти к их оценке объективно, являются скорее пассивами, чем активами", - уточнил Поздышев.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка - "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк PSBR. В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении "Рост банка" и "Траста" и тем самым вывел эти банки из периметра "ФК Открытие" и Бинбанка.

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Санация банка "Открытие"

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