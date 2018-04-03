Инвестиционный убыток НПФ "Будущее" за 2017 год составил 6 млрд руб

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Инвестиционный убыток негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" за 2017 год составил 6 миллиардов рублей, сообщил фонд.

"Результат инвестиционной деятельности за 2017 год сформирован под давлением ситуации в банковском секторе и связанной с ней отрицательной переоценкой финансовых активов в размере 21,7 миллиарда рублей. За счет реализации данного фактора инвестиционный результат составил убыток в размере 6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Доходность по пенсионным накоплениям составила минус 2,01% годовых, доходность по пенсионным резервам достигла 0,02% годовых. Отрицательная доходность будет компенсирована фондом за счет инвестиционного дохода, который будет накоплен на следующих периодах, либо за счет собственных средств, отмечает компания. Совокупный доход НПФ "Будущее" за 2017 год составляет 2,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что ключевыми факторами, оказавшими влияние на инвестиционный результат НПФ "Будущее" в 2017 году, является отрицательная переоценка ценных бумаг финансовой группы "Открытие" объемом около 12 миллиардов рублей в связи с санацией банка Фондом консолидации банковского сектора и принятым решением ЦБ РФ о списании стоимости капитала санируемого банка до 1 рубля. В результате НПФ отразил переоценку финансовых вложений в банк и до настоящего момента находится под давлением данного фактора.

Также влияние оказала отрицательная переоценка акций ВТБ в портфеле на 8,1 миллиарда рублей. Снижение стоимости акций банка на 37% за 2017 год связанно с присоединением "ВТБ 24" и определением цены выкупа бумаг у несогласных с реорганизацией акционеров ниже, чем текущая котировка. Кроме того, банковский сектор в 2017 году не внушал инвесторам большого оптимизма.

"В результате переоценки финансовых инструментов, включая бумаги финансовой группы "Открытие" и банка ВТБ, фонд зафиксировал убыток от инвестиционной деятельности. Данный убыток будет компенсирован фондом за счет инвестиционного дохода следующих лет либо за счет собственных средств фонда. При этом мы продолжаем защищать права наших клиентов, в том числе и в судебном порядке. Мы надеемся на благоприятный результат, в частности, рассчитываем добиться направления нам оферты на выкуп акций "Открытия" с баланса фонда. Это позволит нам провести переоценку этих инструментов и отразить доход для застрахованных лиц", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности гендиректора НПФ "Будущее" Марии Калинкиной.

Кроме того, по ее словам, на данный момент фонд уже скорректировал инвестиционную стратегию на 2018 год. "В течение года мы продолжим увеличивать долю инструментов фиксированного дохода, менее подверженных рыночным рискам в сложившихся экономических условиях. Это позволит фонду компенсировать сложившуюся рыночную ситуацию в краткосрочной перспективе", - добавила Калинкина.