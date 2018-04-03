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СМИ: ЕЦБ посоветовал британским компаниям готовиться к отсутствию сделки по Brexit


Компании / Финансы / Банки
  • #Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
    © AFP, Daniel Roland

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ЕЦБ предупредил британские компании, что они не могут рассчитывать на переходную сделку по Brexit в плане торговли с ЕС и должны готовиться к сценарию с отсутствием договоренности по сделке, сообщает Dow Jones со ссылкой на Times of London .

Ссылаясь на неназванные источники, Times написала, что так называемый "жесткий" Brexit грозит потерей от 5000 до 10 000 рабочих мест в британском секторе финансовых услуг.

Заявление ЕЦБ, как отметила газета, противоречит недавнему заявлению Банка Англии. Британский центробанк сообщил, что паспортизация ЕС прав о предоставлении финансовых услуг, вероятно, сохранится в Британии на весь период осуществления предполагаемого Brexit, который продлится до конца 2020 года, согласно Times.

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