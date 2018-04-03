ФАС не нашла нарушений в акции Альфа-банка по привлечению клиентов "Открытия" и Бинбанка

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не нашла нарушений в рекламе акции Альфа-банка по привлечению клиентов из санируемых Банком России "ФК Открытие" и Бинбанка, сообщил журналистам замглавы службы Андрей Кашеваров кулуарах съезда Ассоциации российских банков.

"Пока никаких нарушений в этой рекламе мы не нашли. Используя достоверную информацию, привлекать к себе клиентов - пожалуйста", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе проверки рекламы Альфа-банка по привлечению клиентов из "ФК Открытие" и Бинбанка.

"Сейчас не могу сказать, в какой она стадии, но времени уже прошло достаточно. Обычно мы реагируем значительно быстрее, если что-то есть. Скорее всего, она завершилась", - ответил Кашеваров на вопрос о стадии проверки.

Альфа-банк в январе разослал релиз, в котором говорилось, что он предлагает приветственный овердрафт для клиентов санируемых банков группы "Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR. Замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева тогда заявила, что служба планирует проверить действия Альфа-банка по привлечению клиентов санируемых банков.